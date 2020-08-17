Курс евро взлетел

В ходе торгов на Московской бирже к середине понедельника, 17 августа, курс евро вырос до максимума с начала месяца, свидетельствуют данные площадки.

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По состоянию на 14:55 европейская валюта торгуется на уровне 87,27 рубля, на максимуме она доходила до 87,38 рубля. С начала дня евро подорожал более чем на рубль.

Доллар вырос более чем на процент — до 73,61 рубля, на таком же уровне он торговался в четверг, 13 августа.

Давление на рубль оказывают как продажа рублевых гособлигаций, так и ситуация на рынке нефти. Стоимость сорта Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель, а кроме того, иранские нефтяные компании сообщили о грядущем увеличении нефтедобывающих мощностей.

В ближайшее время на ситуацию с российской валютой могут повлиять множество факторов. Помимо традиционной динамики нефтяных котировок, среди них переговоры США и Китая, ситуация с распространения коронавируса, развитие кризиса в Белоруссии и поведение иностранных инвесторов на рынке гособлигаций.

Ранее эксперты предупредили, что падение турецкой лиры до исторического минимума может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, в том числе российского.