Британским секретным агентам обновили лицензию на убийство

Секретные агенты британской разведывательной службы MI6 спустя 60 лет вновь получат лицензию на убийство врагов страны: ее официально обновили. Об этом заявила государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди, сообщает The Daily Record.

Глава министерства таким образом ответила на заданный ей в письменной форме вопрос о том, становятся ли целью британских шпионов люди в невоюющих государствах.

«Правительство может применять широкий спектр инструментов, включая, в крайних случаях, и использование летального оружия там, где другого выхода нет», — приводит издание ее слова.

Отмечается, что такая лицензия позволяет агентам избежать обвинений в убийстве, когда они возвращаются в Великобританию по завершении миссии. Газета также напоминает, что последний известный случай физического устранения кого-то британскими спецслужбами вне военных условий — некое политическое убийство в Иране в 1961 году, а до того — убийство президента Конго Патриса Лумумбы.

В 2018 году в MI6 задумались о половом разнообразии в рядах агентов. Ведомство запустило рекламу, в которой призывало задуматься о службе в разведке тех, кто раньше никогда о таком не думал. В первую очередь ролики были адресованы женщинам.