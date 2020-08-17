В России собрались не закрывать торговые центры во время второй волны

В случае второй волны коронавируса российские власти могут разрешить не закрывать торговые центры, чтобы не допустить нового удара по отрасли. Соответствующие рекомендации разрабатывают и собираются принять в правительстве, сообщают «Известия».

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С такой инициативой выступил Российский совет торговых центров (РСТЦ). По оценкам организации, остановка работы в ходе предыдущих ограничений принесла каждому ТЦ по 80-100 миллионов рублей убытков. Поэтому новые проблемы застанут предприятия без подушки безопасности.

В результате компаниям придется увольнять работников и закрывать точки, что приведет к росту безработицы и оставит людей без мест для покупки товаров и развлечений.

В Минпромторге подтвердили, что совместно с Роспотребнадзором разрабатывают рекомендации для продолжения работы магазинов и торговых центров в случае ухудшения эпидемиологической остановки, то есть роста числа заболевших. Если же найти устраивающее всех решение не получится, то государству придется включать отрасль в список пострадавших и оказывать экономическую помощь.

Ранее директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев предупредил, что нынешние действия правительства в случае прихода второй волны эпидемии могут завершиться финансовым кризисом, сравнимым с 1998 годом.