Женщина вернула новизну грязным кроссовкам за ночь и удивила пользователей сети

Австралийка показала трюк по возвращению новизны грязным белым кроссовкам за короткое время и удивила пользователей соцсетей. На публикацию в Facebook-аккаунте Mums Who Clean обратили внимание в Daily Mail.

Так, по информации издания, Андреа (Andrea) из Перта нанесла на обувь популярное средство для стирки Aldi Di-San Stain Remover, стоимость которого не превышает 1,25 доллара (около 90 рублей), а затем легкими движениями почистила самые проблемные места поверхности зубной щеткой. После этого женщина замочила кроссовки на ночь в стиральном порошке.

Результат процедуры вызвал восторг у подписчиков группы, в которой состоят более 271 тысячи человек. «Ты просто спасительница», «Эти "до" и "после" действительно впечатляют», «Невероятно и так просто! Спасибо тебе», «Я уже почти выбросила свои белые кроссовки, как вдруг увидела твой трюк! Ты их спасла!» — писали комментаторы.

В июне другая пользовательница сети показала легкий способ вернуть чистоту белой обуви к лету с помощью зубной пасты. В начале ролика женщина показывает идеально очищенные после стирки белоснежные кроссовки Nike. После этого демонстрируется процесс стирки: сначала она вымачивает кроссовки в теплой воде с раствором стирального порошка, а затем покрывает всю их поверхность отбеливающей зубной пастой Colgate и чистит зубной щеткой.