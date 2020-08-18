Власти Подмосковья анонсировали всероссийский сырный фестиваль

Почти 50 сыроварен представят продукцию на всероссийском фестивале фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир», который пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра с 27 по 30 августа. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 18 августа.

«Фермеры 46 сыроварен из более 20 городских округов Подмосковья представят более сотни сортов сыра участникам и гостям самого вкусного фестиваля, ставшего уже традиционным», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 370 сыроваров со всей России, уточнил он.

Министр напомнил, что на сегодняшний день Московская область является вторым крупнейшим производителем сыра в России. Разин уточнил, что фестиваль посетят поставщики из разных регионов.

«Подобные фестивали — это демонстрация достижений наших сыроваров, доказательство того, что фермерские сыры могут присутствовать не только в локальных местах продажи», — подчеркнул Разин.

Программа фестиваля предусматривает конференции и мастер-классы, где любой желающий сможет увидеть процесс изготовления сыра. На мероприятии также будет представлена молочная продукция, мясные деликатесы, хлеб, сладости, мед, квас, вина.