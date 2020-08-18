В России запустили портал с лучшими региональными практиками

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил портал с лучшими российскими региональными практиками, в том числе по борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник, 18 августа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Портал региональных практик — новая платформа Экспертного института социальных исследований, где размещаются наиболее эффективные и интересные меры и проекты, инициируемые главами субъектов Российской Федерации», — указано в сообщении.

Портал презентовала директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, ресурс станет удобным инструментом для тиражирования успешного опыта, обеспечения прозрачности работы институтов власти, а также продвижения инновационных управленческих механизмов. На сегодняшний день онлайн-платформа уже содержит 12 тысяч кейсов.

«Все они представлены в формате единого реестра, в котором каждый желающий может сделать подборку региональных практик по темам, категориям и периоду их выпуска», — говорится в пресс-релизе.

По данным ЭИСИ, во время эпидемии коронавируса институт ежедневно следил за принимаемыми мерами по противодействию распространению инфекции. Соответствующие материалы уже доступны на портале.