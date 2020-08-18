В ВОЗ рассказали об умирающей от коронавируса молодежи

Представитель программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, как некоторые представители молодежи тяжело переносят коронавирус. Об этом передает Reuters.

По словам эпидемиолога, молодых людей не следует обвинять в том, что они хотят жить нормальной жизнью. При этом Керхове акцентировала внимание на угрозе несоблюдения правил. «Мы видим молодых людей, которые попадают в отделения интенсивной терапии. Молодые люди умирают от этого вируса», — напомнила она.

Материалы по теме «Ситуация шока прошла» Чему самоизоляция научит россиян и какой будет страна после коронавируса. Объясняет психолог Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?

Ранее в ВОЗ заявили, что национализм стал фактором, который привел к усилению пандемии коронавируса. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что в первую очередь это коснулось распределения ресурсов, а сейчас может отразиться на эффективности распространения вакцины — «прививочный национализм», по его мнению, представляет большую опасность. ВОЗ накануне также развеяла миф о том, что существует высокий риск заразиться коронавирусом через пищу.

По последним данным, в мире зафиксировано более 21,9 миллиона случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, более 772,6 тысячи пациентов умерли от связанных с ним причин.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru