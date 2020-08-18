В ВОЗ рассказали об умирающей от коронавируса молодежи

Представитель программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, как некоторые представители молодежи тяжело переносят коронавирус. Об этом передает Reuters.
По словам эпидемиолога, молодых людей не следует обвинять в том, что они хотят жить нормальной жизнью. При этом Керхове акцентировала внимание на угрозе несоблюдения правил. «Мы видим молодых людей, которые попадают в отделения интенсивной терапии. Молодые люди умирают от этого вируса», — напомнила она.
Ранее в ВОЗ заявили, что национализм стал фактором, который привел к усилению пандемии коронавируса. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что в первую очередь это коснулось распределения ресурсов, а сейчас может отразиться на эффективности распространения вакцины — «прививочный национализм», по его мнению, представляет большую опасность. ВОЗ накануне также развеяла миф о том, что существует высокий риск заразиться коронавирусом через пищу.
По последним данным, в мире зафиксировано более 21,9 миллиона случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, более 772,6 тысячи пациентов умерли от связанных с ним причин.