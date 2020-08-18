«Вечно молодая» 60-летняя женщина раскрыла секрет своей красоты и энергичности

60-летняя дизайнер одежды Луиза Кеннеди (Louise Kennedy), выглядящая гораздо моложе своих лет, поделилась секретами красоты и энергичности. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Кеннеди утверждает, что оставаться «вечно молодой» ей помогает регулярный прием витаминного комплекса, который укрепляет иммунитет. Кроме того, она каждый месяц посещает косметолога, а также тщательно ухаживает за кожей лица в домашних условиях. Она использует косметические средства, борющиеся с признаками старения.

Ежегодно Кеннеди уезжает на две недели в клинику в испанском городе Марбелья. Там она проходит программу лечебного голодания. «Для меня это способ восстановиться и отдохнуть перед началом очередного сезона моды», — говорит она.

Чтобы поддерживать себя в форме, она старается много ходить — не менее 15 тысяч шагов ежедневно. «Это хорошо влияет на меня как на физическом, так и на ментальном уровне, — подчеркивает Кеннеди. — Физически я чувствую себя лучше, чем в 40 лет. Сейчас я намного сознательнее подхожу к здоровью и не забываю отдыхать».

Кеннеди считает, что выглядит моложаво благодаря удобной и модной обуви. «Так как я много хожу, я покупаю дорогие кроссовки разных цветов таких брендов, как Chanel и Dior. Это незаменимая вещь для женщины после 40 лет», — убеждена она.

Ранее «вечно молодая» 60-летняя мать актера Криса Хемсворта раскрыла секрет своей красоты. Она строго придерживается интервального голодания. Хемсворт начала с того, что не ела один день в неделю. Затем она каждый день начала на протяжении 15-16 часов воздерживаться от пищи.



