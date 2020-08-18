Мужчина растолстел до 226 килограммов ради фанатов на порносайте

Американец по имени Брайан растолстел до 226 килограммов ради фанатов на порносайте OnlyFans. Историю мужчины рассказала газета Metro.

Своим поклонникам Брайан известен под псевдонимом Gainer Bull, при этом сам себя 44-летний мужчина описывает как «эротический набиратель веса». Толстеть он начал 20 лет назад, но, по его словам, определенной причины для этого тогда не было. «Я помню, как в детстве смотрел мультфильмы, и там были герои с большими телами, с огромными мускулами и животами. Мне казалось, что это идеально», — рассказал Брайан.

По словам Gainer Bull, сейчас он потребляет по 10 тысяч калорий в день. Чтобы продолжать вести тот же образ жизни, он решил завести страницу на OnlyFans, где можно распространять эротические фотографии и видео по платной подписке. Каждый подписчик переводит ему по 20 долларов в месяц. В общей сложности Брайан опубликовал уже больше тысячи постов.

Кроме того, он ведет Instagram-аккаунт, на который подписано больше восьми тысяч человек. Каждый день Брайан выкладывает фотографии своего живота, рассказывает, что он съел и отчитывается о прогрессе. В интервью Metro мужчина пожаловался, что ему трудно найти подходящую одежду: он вырос из размера 3XL.