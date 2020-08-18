Исполнитель песни Mrazish располнел и изменился

Болгарский певец Азис (настоящее имя — Васил Троянов Боянов), известный по хиту Mrazish, располнел и изменил имидж. Об этом сообщает Starhit во вторник, 18 августа.

Отмечается, что 42-летний исполнитель из блондина превратился в брюнета и отпустил густую бороду, а также прибавил в весе.

Композиция Азиса Mrazish («Ненавидишь») вышла в 2011 году. Опубликованный на YouTube клип на песню набрал более 23 миллионов просмотров.

В январе Сильвестр Сталлоне опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором предстал с полностью поседевшими волосами. В мае 2018 года сообщалось, что Энтони Хопкинс стал похож на бомжа.