Нефтяной конкурент России потерял десятки миллиардов долларов

Пенсионный фонд Норвегии, крупнейший государственный фонд в мире объемом более триллиона долларов, сообщил об убытках в 21 миллиард долларов на фоне нестабильной обстановки в первом полугодии 2020-го. За шесть месяцев доходность фонда оказалась отрицательной — минус 3,4 процента, пишет CNBC.

Это произошло из-за пандемии коронавируса и глобального кризиса, спровоцированного обрушением цен на углеводороды. Сейчас рыночная стоимость фонда оценивается в 10,4 триллиона крон (порядка 1,18 триллиона долларов). Большая часть капитала (69,6 процента) вложена в акции, еще 27,6 процента — в фиксированный доход, а остальное — в недвижимость.

Норвегия является крупнейшим производителем нефти в Европе и одним из главных конкурентов России на европейском рынке.

В мае 2020 года из-за кризиса фонд впервые в истории начал продавать активы. Это произошло из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом заключается его сходство с российским Фондом национального благосостояния (ФНБ).