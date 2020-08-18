Еще одна американская корпорация решила побороться за TikTok

Американская корпорацией Oracle, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке принадлежащего ей приложения TikTok. Об этом сообщает Financial Times.

Компания Oracle выразила желание выкупить сервис на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от ByteDance отказаться от всех активов на территории страны. Отмечается, что корпорация уже сотрудничает с группой американских инвесторов, владеющих долей в ByteDance.

Ранее Трамп потребовал от ByteDance в течение 90 дней продать все активы на территории страны. Согласно заявлению главы государства, компания также обязана в течение трех месяцев избавиться от всех собранных ею личных данных пользователей. Помимо этого, президент подписал указ, который запрещает ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly из соображений национальной безопасности.

Соцсети грозит блокировка на территории США. 6 августа президент Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».