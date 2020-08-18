России нашли оптимальный сценарий взаимодействия с Белоруссией

В связи с ситуацией в Белоруссии, где проходят массовые акции протеста из-за результатов президентских выборов, Россия оказалась в непростом положении. Обозреватель французского издания Le Monde Бенуа Виткин отмечает, что перед Москвой встала дилемма: бездействовать она не должна, а действие может оказаться контрпродуктивным.

Журналист пишет, что нашел самый оптимальный сценарий отношений России с Белоруссией — он предлагает Москве тайно взять под контроль переходный процесс и не допустить эскалации.

Виткин подчеркивает, что Москва никогда безоговорочно не поддерживала президента Белоруссии Александра Лукашенко — журналист объясняет это метаниями белорусского лидера между Востоком и Западом. Кроме того, отмечается, что президента России Владимира Путина вывело из себя непринятие Лукашенко более широкой интеграции двух стран, предусмотренной договором 1999 года. Раздражение Кремля также усилило задержание сотрудников российской частной военной компании в Минске и призывы защитить суверенитет от Москвы, пишет Виткин.

Однако массовые протесты вынудили Лукашенко сменить риторику, считает журналист, — белорусский лидер вернул российских наемников и начал постоянно звонить Путину. Виткин считает, что последнее является признаком отчаяния и выражения преданности.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что перспектива обострения кризиса подталкивает Россию отложить в сторону разногласия и начать действовать. Предполагается, что активное участие в конфликте Польши и Прибалтики может стать ударом по позициям Москвы. При этом специалисты подчеркивают, что слишком активное участие российской стороны может вызвать враждебную реакцию белорусского населения. Москве предлагают тайно взять переходный процесс под контроль и попытаться избежать обострения конфликта.

Издание со ссылкой на белорусский дипломатический источник пишет, что Россия все же установила контакты с представителями режима Лукашенко. Такая перспектива, по словам эксперта Дмитрия Тренина, подразумевает открытый разговор с взаимными обязательствами. Журналисты предполагают, что белорусского лидера попросят занять примирительную позицию.

В Белоруссии больше недели проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил свыше 80 процентов голосов. Акции жестко разгоняются, погибли два человека.