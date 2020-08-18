Мужчина неделю бросал камни в российских дипломатов в США и угрожал убить их

Неизвестный мужчина в течение недели забрасывал камнями генконсульство России в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, а также угрожал дипломатам убийством. Об этом заявили РИА Новости в российском консульстве.

По словам дипломатов, полиция задерживала мужчину в первый же день, однако затем отпустила. После этого гражданин стал продолжать свои действия. О его местонахождении в настоящий момент ничего неизвестно.

Как сообщает ТАСС, белый мужчина неоднократно предпринимал действия, угрожающие жизни и здоровью дипломатов, в том числе бросал в них камни. Также он обещал «убить и застрелить» их. В результате инцидентов генконсульству был нанесен ущерб.

«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно. Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам», — сказал собеседник агентства в генконсульстве.

Отмечается, что это был белый мужчина. Его гражданство неизвестно. Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке.