Твигги призналась в случайности появления своей легендарной прически

Британская бывшая супермодель Твигги раскрыла секрет своей стрижки пикси, ставшей культовой в 1960-х годах. Соответствующий материал публикует Independent.

В эфире выпуска подкаста «Table Manners с Джесси Уэр», который ведут британская певица Джесси Уэр и ее мать Ленни, 70-летняя модель призналась, что ныне легендарная прическа была случайностью.

В 1966 году в возрасте 16 лет Лесли Хорнби (Lesley Hornby), в дальнейшем более известная как Твигги, записалась в престижный салон в «Мейфэр», чтобы ей помыли голову и сделали укладку. Владелец салона Леонард Льюис (Leonard Lewis) обратил на девушку внимание и спросил, не хочет ли она сделать новую стрижку. «Я была такой застенчивой, находясь в этом шикарном салоне, поэтому постеснялась отказаться и кивнула в знак одобрения», — призналась знаменитость.

Фото опубликовано @caraiva

По словам Твигги, она вернулась в салон на следующий день и провела там семь часов, пока ее стригли и красили. Отмечается, что после завершения стрижки Льюис попросил британского фотографа Барри Латегана (Barry Lategan) поснимать Твигги, в результате чего были созданы знаменитые черно-белые портреты, которые положили начало модельной карьере девушки.

«Леонард повесил портрет в салоне, на который позже обратил внимание журналист — это стало поворотным моментом», — пояснила модель.

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В подкасте Твигги также рассказала о своем знаменитом макияже в виде прорисованных нижних ресниц. «Я ходила в гимназию, и там были довольно строгие правила. Мы носили форму, макияж был запрещен. Так что по выходным я и мои друзья сидели, как большинство девочек-подростков, и экспериментировали с косметикой. Так и появился этот макияж», — поделилась знаменитость.

В ноябре 2019 года Твигги увидела вред во внешности Ким Кардашьян. По ее словам, погоня за внешностью сестер Кардашьян побуждает поклонниц прибегать к помощи косметологов и пластических хирургов, в которой они на самом деле не нуждаются.