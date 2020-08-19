В Швейцарии прошел шоколадный дождь

В Швейцарии из-за неисправности на кондитерской фабрике прошел шоколадный дождь. Об этом сообщает информационный портал UPI со ссылкой на местные СМИ.

Швейцарская шоколадная фабрика Lindt & Sprüngli подтвердила во вторник, 18 августа, что из-за сбоя вентиляционной системы по городу Ольтен разлетелся какао-порошок. Представители уточнили, что кондитерский ингредиент разнес по окрестностям сильный ветер.

Сотрудники фабрики подчеркивают, что какао-порошок не представляет угрозы окружающей среде. Вентиляционная система уже полностью восстановлена. Представители Lindt & Sprüngli пообещали покрыть все расходы по очистке транспорта и жилых участков от какао-порошка.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море прошел дождь из морских животных: осьминогов, креветок и морских звезд. Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей.