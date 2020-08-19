Названа лучшая «‎валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «‎валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

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18 августа доллар упал до 27-месячного минимума по отношению к корзине других мировых валют. Однако экономисты считают, что низкие ставки в США делают его более привлекательным.для сделок кэрри-трейд. Такая торговая стратегия предполагает, что инвесторы занимают в валюте с низкой доходностью (такой как доллар) для вложений в высокодоходные активы, чтобы получить процентную разницу.

Во время неопределенности инвесторы могут продать высокодоходные активы и вернуть взятую в долг валюту, что может укрепить ее. Однако некоторые аналитики называют политическую неопределенность в США риском для доллара. «Чем дольше сохраняется такая ситуация, тем выше опасность того, что распродажа доллара может обернуться разгромом», — уверены экономисты.

Ранее бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч заявил, что доллар ждет крах из-за растущего бюджетного дефицита в США. По его прогнозу, доллар может упасть на 35 процентов по отношению к другим основным валютам в ближайшие пару лет.