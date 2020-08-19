Новые iPhone показали в чехлах до официальной презентации. Снимки разместило издание 9to5mac.

Фотографии предоставили компании производителей, которые уже показали аксессуары для iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Отмечается, что одна из моделей из-за своего размера напоминает старую модель iPhone 4.

Флагман Apple оказался самым популярным смартфоном в пяти странах. В апреле 2020 года доля iPhone 11 на рынке США составила 16 процентов. Аппарат также лидировал на рынках Китая, Великобритании, Германии и Японии.

Ранее в августе сообщалось, что презентация новых смартфонов линейки iPhone 12 состоится позже, чем ожидалось.