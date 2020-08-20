Осмеянное в сети платье самой тучной в мире модели стало трендом у худых девушек

Наряд, который самая тучная в мире модель и активистка бодипозитива Тесс Холлидей надевала на премию «Грэмми» в январе, стал трендом у худых девушек. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о платье из розового тюля с клубничным принтом марки Lirika Matoshi стоимостью 490 долларов (35 тысяч рублей). После того, как Холлидей появилась в нем на «Грэмми», пользователи осмеяли ее в соцсетях, посчитав такой образ неподобающим для светского мероприятия.

В настоящий момент описанное платье внезапно стало пользоваться популярностью среди многих моделей и фэшн-блогерш. В TikTok, Instagram и Twitter за последний месяц появилось множество постов и мемов, посвященных изделию Lirika Matoshi.

Фото опубликовано @lirika.matoshi

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Тучная активистка увидела в произошедшем дискриминацию полных людей и высказалась на эту тему в своих соцсетях. «Мне нравится, как семь месяцев назад в этом платье я возглавила список знаменитостей в самых ужасных нарядах, а теперь, когда его надели несколько стройных TikTok-юзерш, его хотят все. Вывод: общество ненавидит толстых, особенно когда они побеждают», — заявила Холлидей и поблагодарила создавшего платье модельера. Ее публикация собрала почти 200 тысяч лайков.

Ранее в августе Тесс Холлидей опубликовала в соцсетях фотографию в кружевном нижнем белье. В описании к снимку она рассказала подписчикам о своем одиночестве. «Я толстая, я квир и я трудящаяся женщина, которая воспитывает ребенка в одиночку. Я снова пытаюсь обрести себя после семи лет, которые я провела в не самых здоровых отношениях», — высказалась она.