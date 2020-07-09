Самая тучная в мире модель впервые надела стринги и поделилась впечатлениями

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Самая тучная в мире модель и американская активистка бодипозитива Тесс Холлидей поделилась видеозаписью, на которой она впервые в жизни примеряет трусы-стринги. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

В ролике модель сперва позирует перед камерой, прикрываясь черным платком-парео, а затем отбрасывает его и демонстрирует свое тело в откровенном бикини. Пост, который набрал 300 тысяч лайков, был размещен в честь 35-го дня рождения знаменитости.

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В описании к видео Холлидей поделилась своими впечатлениями от обновки. «Это первый раз, когда я надеваю бикини со стрингами, и, честно говоря, я никогда не чувствовала себя более уверенной. Я посмотрела в зеркало и пришла в восторг. Последние 10 лет незнакомцы каждый день высказывали отвращение к моему телу. Изменило ли это меня? Нет. Набрала ли я еще вес с тех пор? Да!» — поделилась активистка.

Модель также заявила, что никогда не позволяла людям испортить себе настроение критикой или помешать быть счастливой, независимо от ее размера одежды.

В феврале Тесс Холлидей поделилась снимком в нижнем белье и призвала женщин любить себя. «Нам постоянно говорят, чтобы мы понизили свои ожидания, поскольку толстых людей никто не хочет. Нам говорят, что нам повезло, если хоть кто-то считает нас привлекательными и если кто-то полюбит нас. Поэтому для меня любовь всегда была чем-то чуждым, и из-за этого я позволяла другим людям плохо относиться к себе. Любовь к себе — это то, что мы воспитываем всю жизнь, и мне еще предстоит многому научиться», — написала тогда под фотографией женщина.

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