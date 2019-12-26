Самая тучная в мире модель поздравила фанатов с Рождеством откровенным снимком

Самая тучная в мире модель, американка Тесс Холлидей, поздравила фанатов с Рождеством снимком в откровенном наряде. Публикация появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фотографии девушка позирует, лежа на красном одеяле возле рождественской елки. Она одета в плиссированное полупрозрачное платье золотистого оттенка с глубоким декольте и большим разрезом сбоку, который почти полностью оголяет ее ноги. Волосы модели собраны в высокий хвост, и ее образ дополнен клатчем бренда Pretty Little Thing в форме шара с золотыми кисточками.

«Желаю вам счастливого Рождества и таких же милых подарков под елкой, как я», — пожелала своим подписчикам Холлидей.

Поклонники засыпали бодипозитивную модель комплиментами. «Ты выглядишь потрясающе… Я люблю тебя», — признавался один пользователь. «Великолепно выглядите, мисс Тесс!» — восхищался другой комментатор. «Счастливого Рождества! Ты выглядишь замечательно», — написал еще один фанат.

Это не первый раз, когда Тесс Холлидей делится с поклонниками фотографиями в откровенном наряде. Так, в ноябре она опубликовала серию снимков в платье из прозрачной серой ткани с принтом из золотых звезд. Из-под ее наряда просвечивало нижнее белье телесного цвета.

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