Самая тучная в мире модель показала снимок в нижнем белье и обрадовала фанатов

Самая тучная в мире модель, американка Тесс Холлидей, поделилась снимком в нижнем белье и призвала любить себя. Публикация появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На снимке 34-летняя модель позирует перед зеркалом в черном бюстгальтере, кружевных трусах и укороченном меховом кардигане бюджетного британского бренда PrettyLittleThing.

«Нам постоянно говорят, чтобы мы занизили свои ожидания, поскольку тела толстых людей никто не хочет. Нам говорят, что нам повезло, если хоть кто-то считает нас привлекательными и если кто-то полюбит нас. Поэтому для меня любовь всегда была чем-то чуждым, и из-за этого я позволяла другим людям плохо относиться к себе. Любовь к себе — это то, что мы воспитываем всю жизнь, и мне еще предстоит многому научиться», — написала Холлидей под фотографией.

Фанаты обрадовались публикации знаменитости и бросились хвалить ее в комментариях. «Я горжусь тобой! Многим из нас нужно было это услышать», «Ты красива внутри и снаружи. Наблюдать за тобой — это просто подарок», «Так приятно слышать, что ты требуешь большего просто потому, что ты заслуживаешь этого!» — писали они.

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