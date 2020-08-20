Власти Подмосковья назвали сроки возвращения горячей воды в дома

Горячая вода вернется в дома Подмосковья до конца августа, заявил министр энергетики региона Александр Самарин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 20 августа.

«Министерством энергетики Московской области принимаются все меры по налаживанию платежной дисциплины, графики по закрытию задолженностей составлены в муниципалитетах. Работа котельных, отключенных за долги, будет восстановлена во всех городских округах», — сказал Самарин.

Он подчеркнул, что долги жителей тянут за собой рост долга предприятий, а это увеличивает риски отключений.

На сегодняшний день остаются отключенными четыре котельные в Электростали, Волоколамском, Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах. Ранее сообщалось о 35 котельных, отключенных за долги.

В пресс-службе профильного ведомства отметили, что составлены графики погашения долга, пломбы с газопроводов сняты.