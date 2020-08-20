Наталья Водянова купила у россиянина монету за несколько тысяч долларов

Российская топ-модель Наталья Водянова купила у россиянина монету с уникальным дизайном в подарок мужу. Об этом сообщает E1.RU.

Екатеринбургский мастер Роман Бутин создает необычные монеты из серебра и золота в единственном экземпляре с движущимся механизмом из стали.

По его словам, Водянова написала ему в Instagram о том, что хочет купить изделие. Несмотря на то что мастер не создает их на заказ, для знаменитости он изготовил две уникальные монеты: одну у Бутина модель приобрела, а вторую он сделал ей в подарок. Отмечается, что мастеру «дико захотелось сделать что-то полезное для ее фонда», и он предложил модели продать или разыграть изделие в лотерее для благотворительности.

«Вторую монету с посылом "награда за добрые дела" я сделал за пять дней. Никогда так быстро не работалось! <...> Когда Наталья увидела фото, сказала, что никому ее не продаст. И первую у мужа уже не отобрать. Так что обе монеты остались у них в семье», — поделился Бутин.

На своей странице в соцсети россиянин указывал, что цену обычно предлагает покупатель. Известно, что в 2019 году стоимость одной монеты варьировалась от 10 до 17 тысяч долларов (от 739 тысяч до 1,3 миллиона рублей).

По информации издания, Водянова забрала монеты и прислала Бутину фото с благодарностью. В комментариях к его публикации в Instagram она написала: «Спасибо огромное за мой подарок, Роман. Я буду его беречь и вдохновляться, передавая добро дальше».

В декабре 2019 года сообщалось, что житель Петербурга опубликовал на сайте Avito объявление о продаже монеты номиналом в два рубля за миллиард рублей. Согласно описанию, уникальность монеты состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов. Позже была названа реальная стоимость продаваемой монеты. Член петербургского Общества коллекционеров Алексей Шукуров заявил, что она составляет всего 100 или 200 рублей.