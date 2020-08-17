Наталья Водянова показала фото в купальнике с отдыха на яхте

Российская топ-модель Наталья Водянова поделилась фотографией, на которой она запечатлена в купальнике на яхте. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 38-летняя знаменитость позирует на отдыхе в желтом слитном купальнике с поясом на фоне моря. Она запечатлена на палубе лодки в компании своих коллег: супермодели Мариякарлы Босконо (Mariacarla Boscono) и главного редактора британской версии журнала Vogue Эдварда Эннифула (Edward Enninful).

Фото опубликовано @natasupernova

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и высказались на эту тему в комментариях под публикацией, которая набрала 33 тысячи лайков. «Прекрасная компания! Мне очень нравится ваша дружба с Мариейкарлой. К тому же она одна из моих любимых моделей», «Команда мечты!», «Вечно молодая и прекрасная Наталья!», «Какая же вы красивая, и стройная, как девочка», «Прекрасное фото», — писали они.

Ранее в августе Наталья Водянова поделилась фотографией, на которой она запечатлена в купальнике британского люксового бренда Burberry. На фото знаменитость отдыхает в плетеном кресле на фоне бассейна роскошного отеля Epi Plage во Франции. Русскоязычные и англоязычные фанаты высказали удивление из-за ног модели в комментариях. «Безграничные ноги безгранично красивой девушки», — хвалили фанаты.