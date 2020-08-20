Проект «Музыка мира» покажет на Рамблер/субботний Седьмую симфонию Шостаковича

22 августа 2020 года, в субботу, состоится прямая трансляция третьего концерта проекта «Музыка Мира». Оркестр Пловдивской оперы под управлением дирижера Диана Чобанова, лауреата IV Международного австро-венгерского конкурса дирижеров, в прямом эфире исполнит три части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Трансляция концерта начнется 22 августа в 20 часов 30 минут по московскому времени на медиа-вертикали Рамблер/субботний и на сайте фонда «Открытого моря». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Rambler Group.

Концерт состоится в Пловдивском античном театре — в одном из наиболее хорошо сохранившихся римских театров, расположенном в самом центре города Пловдив. Предположительно, он был построен с 114 по 117 год нашей эры по указанию императора Марка Траяна и обнаружен в ходе археологических раскопок, проводившихся с 1968 по 1979 год.

Седьмая симфония выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича, написанная в годы Второй мировой войны, уже стала главной музыкальной темой проекта «Музыка Мира». В 1941 году это произведение облетело весь мир и вселило надежду в сердца людей, сегодня проект «Музыка Мира» продолжает этот международный музыкальный диалог о мире.

«Музыка Мира» — международный̆ музыкальный̆ проект, созданный̆ по инициативе фонда «Открытое Море» при поддержке музыкантов со всего мира. Лучшие симфонические оркестры, дирижеры и солисты принимают участие в мероприятиях проекта, которые в 2020 году посвящены 75-летнему юбилею Великой̆ победы. Основой̆ проекта являются произведения великих русских композиторов, исполняемые в самых известных и авторитетных концертных залах мира.

Первые два мероприятия проекта «Музыка Мира» прошли в условиях отмены концертов офлайн из-за пандемии, закрытия границ и введенного режима жесткого карантина, но это не стало препятствием для инициаторов проекта. Музыканты выступили онлайн перед огромными аудиториями. Несколько миллионов человек смотрели онлайн-трансляции, поддерживаемые популярными интернет-бродкастерами и телевизионными каналами.

Имиджи и тизер проекта доступны по ссылке на специальной странице в сети интернет.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и при поддержке посольства Российской Федерации в Болгарии.