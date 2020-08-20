Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности. Об изменении правил выдачи справок водителям пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 августа.

Проект поправок к приказу Минздрава о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей не содержит пункта об обязательном тесте на СDT-маркер, который ранее вызвал критику со стороны общества и президента из-за дороговизны.

Стало известно, что психиатр-нарколог может направить на лабораторные исследования крови или мочи в случае обнаружения медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. В частности, речь идет о таких диагнозах как шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, хронический алкоголизм.

Как пояснил психиатр-нарколог Александр Ковтун, в случае подозрений врач, помимо теста на наличие CDT-маркеров, может запросить анализы на уровень гемоглобина, билирубина, трансферрина. По его словам, в случае злоупотребления алкоголя эти показатели повышаются.

На вопрос журналистов издания, вырастут ли цены на медосвидетельствование после вступления в силу нового приказа, в Минздраве не ответили.

В октябре прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект Минздрава сообщила, что россияне, желающие получить автомобильные права, должны будут сдать кровь на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. Стоимость анализа в Москве колеблется в районе 2,5-3 тысяч рублей.