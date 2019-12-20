Сотрудникам ГИБДД захотели дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ведомство подготовило проект об изменении правил освидетельствования автомобилистов. Отмечается, что тест предложат пройти даже тем водителям, которые не проявляют внешних признаков опьянения. По данным издания, новая проверка будет предварительной. Для нее не будут нужны протокол и понятые.

Сегодня основанием для проведения теста на алкоголь и наркотики являются пять признаков. Это запах спиртного изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

Изменения позволят проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны. В ведомстве подчеркнула, что экспресс-тесты помогут «в случае неочевидности наличия» у автомобилистов «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения». Водители имеют право отказаться от проверки без последствий.

Ранее сообщалось, что россияне, желающие получить автомобильные права, должны будут пройти новый медицинский тест. Для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.

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