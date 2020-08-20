Назван момент истины для экономики Европы

Европейский центробанк (ЕЦБ) назвал сентябрь моментом истины для экономики Европы, пишет Bloomberg. Именно в первый месяц осени, по оценке регулятора, станут ясны примерные перспективы и необходимые меры поддержки предприятий и жителей Евросоюза.

Руководство ЕЦБ считает, что в данный момент недостаточно данных для объективной оценки состояния экономики и составления дальнейших планов. Один из ключевых вопросов касается программы количественного смягчения (QE), в рамках которой регулятор скупает корпоративные и государственные облигации стран еврозоны.

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Ее общий объем должен составить 1,3 триллиона евро, однако некоторые экономисты и члены совета директоров ЕЦБ считают такой показатель «потолком, а не целью», указывая, что его необязательно соблюдать, если экономика будет восстанавливаться более быстрыми темпами, нежели запланировано.

Также дебаты развернулись вокруг того, как стоит трактовать данные о росте экономики: считать ли их преждевременными или опираться на них при дальнейшем выстраивании политики. В последние недели данные о небольшом росте регулярно сменяются сведениями о падении.

Между тем, сторонние эксперты считают, что ожидать существенных шагов от ЕЦБ, в том числе новых стимулирующих мер, стоит не раньше декабря.