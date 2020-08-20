Черепаха спасла умирающую на суше рыбу и попала на видео

Видео с черепахой, которая спасла умирающую рыбу, сбросив ее в воду, стало вирусным в соцсетях. На запись обратило внимание издание India Today.

Девятисекундная запись опубликована в Twitter-аккаунте Nature Is Lit. На ней видно, как безжизненная рыба лежит на камне, в воду погружена только ее голова. Через несколько секунд к ней подплывает маленькая черепаха и сталкивает ее плавниками в воду. Оказавшись в родной среде, рыба очнулась и уплыла.

«Черепаха спасает своего друга рыбу», — говорится в подписи к видео. Пользователи Twitter вспомнили мультфильм «Черепашки ниндзя» и похвалили черепаху. «Ооо, это так мило», — написал один из них. «Доктор Черепаха», — прокомментировал другой.

Некоторые подписчики выдвинули и другую теорию. Они предположили, что черепаха собиралась полакомиться рыбой. «Эта черепаха приплыла, чтобы поесть», — написал сторонник этой версии. «Я думаю, черепаха пыталась съесть рыбу и спасла ее по ошибке», — согласился еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что головастая черепаха по прозвищу Йоши пересекла океан, за два года преодолев 37 тысяч километров, и достигла другого континента. Специалисты не исключают, что Йоши хотела вернуться в родные места для размножения.