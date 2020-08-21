ИИ «убил» человека в бою F-16

Системы искусственного интеллекта (ИИ) «убили» человека в виртуальном бою истребителей F-16 Viper, сообщает Breaking Defense.

По данным издания, на заключительном (третьем) этапе испытаний, проходившем в рамках соревнования AlphaDogfight Trials, в виртуальном бою «летчик» F-16 Viper победил реального пилота-инструктора Военно-воздушных сил (ВВС) США, управлявшего такой же моделью истребителя. Заключительные испытания включали пять «сражений», имитирующих условия ближнего воздушного боя.

Победившую человека систему ИИ создала американская компания Heron Systems, в которой насчитывается всего 30 сотрудников. Как отмечает Breaking Defense, компания «принадлежит женщинам и меньшинствам». Всего в AlphaDogfight Trials соревновались восемь компаний. Второе место в конкурсе (в ходе его второго этапа) заняла крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

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Проведенные испытания стали заключительными перед объявлением тендера Air Combat Evolution (ACE) Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США, предполагающего, в частности, разработку системы ИИ для управления ведомыми беспилотниками пилотируемых истребителей. Breaking Defense отмечает, что разработка должна позволить пилоту вместо «оператора единой платформы» стать командиром миссии, который отвечает «не только за управление собственным самолетом, но и за управление группами [ведомых] беспилотников, подчиненных их [ведущему] истребителю».

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Одной из особенностей истребителя пятого поколения называлось использование ИИ, что должно еще больше усилиться в самолетах шестого поколения.

В июне Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США выпустила презентацию, в которой рассказывается о сценариях применения небольших малозаметных беспилотных разведывательно-ударных летательных аппаратов в рамках программы Skyborg, которые могут стать ведомыми истребителей F-35 Lightning II. В презентации отмечается, что создаваемые в рамках Skyborg беспилотники должны отвечать принципам открытой архитектуры (модульная конструкция), отказоусточивости и автономности, а также уметь работать в условиях радиоэлектронной борьбы, проникать в контролируемые противником зоны противовоздушной обороны и действовать в составе роя.