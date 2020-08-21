Мать проучили за издевательство над сыном-трансгендером

В TikTok набрал популярность хэштег #HisNameIsAlex — под ним пользователи выкладывают ролики, направленные против женщины, которая поиздевалась над сыном-трансгедером. Она ранее выложила в сеть видео, на котором называет ребенка именем, которое он использовал до перехода в другой пол, и призывает всех делать то же самое, пишет Daily Dot.

Алекс также пользуется TikTok, источник отмечает, что он любит косплей и аниме. Его мать, Таша, в середине августа опубликовала ролик, в котором унижала своего сына, сидевшего за ее спиной. Она призвала называть его только тем именем, которое у него было до смены пола, — этот вид унижения носит название «деднейминг». Отмечается, что деднейминг может быть очень оскорбительным для трансгендерных людей.

Видео, снятое Ташей, попало в Twitter и стало вирусным. Пользователи, настроенные против нее, решили проучить женщину и стали выкладывать посты в поддержку Алекса с хэштегом #HisNameIsAlex («Его имя Алекс»). Кроме того, юзеры TikTok также выступили на стороне молодого человека: видео под этим тегом в соцсети набрали в общей сложности 34,4 миллиона просмотров.

Известно, что после реакции общественности на поведение женщины ее уволили с работы. Других подробностей о ее жизни не приводится.