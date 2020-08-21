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В «Барселоне» допустили продажу Месси

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Лионель Месси
Лионель Месси
Фото: Manu Fernandez / Getty Images

В совете директоров «Барселоны» допустили возможную продажу аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN.

В руководстве тем не менее стремятся сохранить в команде 33-летнего форварда. Продажа игрока воспринимается как крайняя мера.

19 августа стало известно о том, что «Барселону» возглавил голландский специалист и бывший игрок клуба Рональд Куман. Испанцы заключили контракт с голландцем до конца июня 2022 года. После назначения Куман пообщался с Месси, попытавшись убедить форварда остаться в клубе.

15 августа сообщалось, что Месси готов покинуть клуб после разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов. Отмечалось, что обстановка в команде накалилась. Футболист готов покинуть сине-гранатовых, если ситуация в клубе не поменяется.

Контракт форварда с сине-гранатовыми истекает в 2021 году. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.

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