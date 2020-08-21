В США захотели добиться смертной казни для Царнаева

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил о намерении добиться смертной казни для совершившего теракт на бостонском марафоне Джохара Царнаева. Его слова передает Accociated Press.

«Мы сделаем все необходимое», — заверил Барр. Он пояснил, что американский Минюст намерен довести дело до Верховного суда и добиться вынесения смертного приговора Царнаеву.

31 июля аппелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву. До этого он был признан виновным по 30 пунктам обвинения. Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.