Соучастник подрыва Бостонского марафона вышел на свободу

Диас Кадырбаев — друг осужденного за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году Джохара Царнаева — вышел на свободу из американской тюрьмы. Об этом сообщает Fox News.

Молодой человек полностью отбыл свой срок за уничтожение улик. Его передали Иммиграционной и таможенной полиции США, где он ожидает депортации на родину, в Казахстан. Сейчас ему 24 года.

Материалы по теме Узнать за 60 секунд Как новые технологии видеонаблюдения помогают ловить террористов

Кадырбаева, который находился в США в качестве студента по обмену, приговорили к шести годам тюремного заключения в 2015 году за препятствие правосудию. Он признал себя виновным. Как выяснило следствие, узнав в «бостонском террористе» своего друга Джохара, он вместе еще с одним знакомым избавился от компьютера Царнаева и рюкзака с пустыми оболочками из-под фейерверков.

Сам Джохар был приговорен к смерти. Его признали виновным по всем 30 пунктам обвинения, 17 из которых предусматривают казнь.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 250 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в осуществлении теракта являются братья Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан Царнаев получил смертельное ранение, Джохар Царнаев был задержан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!