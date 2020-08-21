Российские школьницы сравнили избиение девушки с «боем Хабиба и Макгрегора»

В Иркутской области 15-летние школьницы по очереди побили 18-летнюю девушку по лицу и сняли это на видео. Как сообщили в управлении областного МВД, в полицию обратились врачи больницы, куда поступила пострадавшая, передает ТАСС.

Подростки сняли произошедшее на видео, его опубликовало сообщество «Инцидент. Иркутск» во «ВКонтакте». На записи слышно, как одна из девушек кричит, что это была трансляция «боя Хабиба и Макгрегора», после которого «Конор просто лег спать в нокаут».

На кадрах видно, что действие происходит в лесу. Сначала девушка просто стоит, когда ее бьет по лицу одна школьница, несмотря на попытки одной из очевидиц ее остановить. Пострадавшая падает на землю, кричит и хватается за лицо. На втором кадре видно, что пострадавшая готова к драке уже с другой школьницей, но та успевает быстрее ударить ее по лицу. Девушка снова падает, схватившись за лицо, а очевидцы спрашивают, почему «она ноет».

Полицейские рассказали, что им удалось найти всех участников произошедшего. С подростками работают инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, родители дают объяснения. В МВД уточнили, что подростков поставят на учет. Ранее они не совершали нарушения, интересовавшие правоохранительные органы.

18 августа сообщалось, что двое подростков в Алтайском крае избили на камеру 13-летнего ребенка по голове и телу, после чего продолжили избиение за кадром. Его опекунша увидела травмы на следующий день и обратилась в полицию. Нападавших заберут из семей, их родителей лишили родительских прав.