Рэперша повторила знаменитый образ Бритни Спирс из 2000-х

Австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия повторила знаменитый образ Бритни Спирс из 2000-х годов. На сходство обратили внимание журналисты Page Six.

На своей странице в Instagram 30-летняя рэперша разместила снимок, на котором она позирует в белом кроп-топе на голое тело с надписью SEXSI, напоминающий красно-бело-синий логотип компании Pepsi. Ее образ дополняют серьги-кольца.

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Отмечается, что в 2002 году папарацци запечатлели Спирс на улицах Лос-Анджелеса в идентичном наряде: таком же топе, джинсах с низкой посадкой, а также солнцезащитных очках и с коричневой сумкой.

Известно, что оригинальный топ 38-летней Спирс был продан на аукционе за 660 долларов (почти 50 тысяч рублей), однако бренд Fashion Nova представил на своем сайте аналогичную вещь стоимостью 18 долларов (1340 рублей).

В июле популярные в нулевых джинсовые мини-шорты стали трендом у знаменитостей. Например, телезвезда Сэм Файерс попозировала в модели светло-голубого оттенка с завышенной талией в сочетании с белым кроп-топом.