Шри-Ланка снимет лимит на власть президента

Парламент Шри-Ланки разработает проект новой конституции страны, в котором лимит на власть президента будет снят. Об этом заявил глава государства Готабая Раджапакса, пишет Khaleej Times.

«В новом основном законе страны будет отменена 19-я поправка, ограничивающая президентские полномочия с целью укрепления власти парламента», — приводит ТАСС его слова на открытии парламентской сессии на этой неделе. По словам Раджапаксы, в новой версии будет отдан приоритет концепции «одна страна, один закон для всех».

Поправка была принята в 2015 году. Она ограничивает возможность занимать пост президента двумя сроками, а также расширяет права парламентских комитетов.

Возможность отменить поправку появилась у Раджапаксы после того, как партия его родного старшего брата Махинды Раджапаксы победила на парламентских выборах 5 августа. Вместе с союзниками у нее оказалось на голос больше, чем нужно, чтобы иметь возможность изменять конституцию. Махинда при этом занял пост премьер-министра в новом правительстве.

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