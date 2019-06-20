Кардинал Шри-Ланки обвинил власти в сокрытии информации о терактах

Глава католической церкви Шри-Ланки Малькольм Ранжит заявил, что власти страны должным образом не занимаются расследованием терактов, произошедших в апреле в церквях. Об этом кардинал рассказал незадолго до встречи с Папой Римским, сообщает Reuters.

По его словам, государственные институты без всякого рвения относятся к тому, чтобы установить в своих рядах ответственных за массовое убийство людей. Созданные специально для расследования институты «перекладывают друг на друга вину и даже пытаются скрывать факты».

Главной проблемой он считает то, что никто до сих пор не наказан за игнорирование информации о готовящихся терактах. По его словам, индийская разведка трижды предупреждала о них шри-ланкийскую.

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29 апреля стало известно, что разведка островного государства предупредила полицию о готовящихся терактах за 12 дней до их совершения, но полицейские проигнорировали сообщение.

Серия террористических атак в Шри-Ланке произошла 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Взрывы прогремели в церквях и пятизвездочных отелях. Изначально сообщалось о 359 жертвах и более 500 раненых, однако позднее стало известно, что погибших примерно на 100 человек меньше.

Ответственность за взрывы взяли на себя террористы из «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом обвинили в атаках движение «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Некоторые из террористов были членами одной семьи.

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