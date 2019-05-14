За программистом ИГ в Шри-Ланке три года следили спецслужбы

Инженер-программист из Шри-Ланки, которого подозревают в технической и логистической поддержке исполнителей серии терактов, три года находился под наблюдением индийской разведки. Об этом сообщает Reuters.

24-летний Аадиль Амиз (Aadhil Ameez), предположительно, помогал группам террористов, связанных с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России) координировать усилия. Он был арестован 25 апреля, но об этом стало известно только сейчас.

По информации агентства, Амиз получил степень бакалавра политологии и магистра информационных технологий в британских университетах. С его помощью исламисты связывались через мессенджер Whatsapp и сайты в «темном» сегменте интернета. Reuters не удалось выяснить, передавали ли индийские спецслужбы данные о нем своим ланкийским коллегам.

29 апреля стало известно, что разведка островного государства предупредила полицию о готовящихся терактах за 12 дней до их совершения, но полицейские проигнорировали сообщение.

Серия террористических атак в Шри-Ланке произошла 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Взрывы прогремели в церквях и пятизвездочных отелях. Изначально сообщалось о 359 жертвах и более 500 раненых, однако позднее стало известно, что погибших примерно на 100 человек меньше.

Ответственность за взрывы взяли на себя террористы из ИГ. Власти Шри-Ланки при этом обвинили в атаках движение «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Некоторые из террористов были членами одной семьи.

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