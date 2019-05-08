Ссора на Шри-Ланке закончилась мусульманскими погромами

Католики разгромили принадлежащие мусульманам магазины и автомобиль в городке Порутота на Шри-Ланке. Как пишет CNN, это произошло после перепалки.

По информации источника, в минувшие выходные христиане хотели осмотреть тук-тук. Однако водитель, исповедующий ислам, начал с ними спорить. В итоге ситуация вышла из-под контроля и породила волну насилия: недовольные массово вышли на улицу, сожгли транспортное средство, а также разгромили два магазина.

В полиции рассказали, что в случившемся виноваты пьяные люди. При этом в населенном пункте после произошедшего развернули дополнительные силы полиции и ввели комендантский час. Власти Шри-Ланки пообещали пострадавшим компенсировать потери, а христианские и мусульманские общины попросили своих прихожан воздержаться от неоправданного насилия.

В стране с населением в 21 миллион человек немногим менее 10 процентов — мусульмане. 29 апреля сообщалось, что власти Шри-Ланки запретили публично носить одежду или головные уборы, закрывающие лица.

Серия террористических атак в Шри-Ланке произошла 21 апреля. Изначально сообщалось о 359 жертвах и более 500 раненых, однако позднее стало известно, что погибших примерно на 100 человек меньше.

Ответственность за взрывы взяли на себя террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом обвинили в атаках движение «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Некоторые из террористов были членами одной семьи. При этом двух главных подозреваемых задержали.

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