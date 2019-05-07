Полиция Шри-Ланки обнаружила замаскированный под ферму лагерь боевиков

Полиция Шри-Ланки обнаружила на востоке страны лагерь подготовки боевиков, связанный с организаторами серии терактов в день празднования Пасхи. Об этом 5 мая сообщило агентство Reuters.

Следствие считает, что на базе в городе Каттанкуди исламисты тренировались в стрельбе и создании самодельных взрывных устройств. Лагерь расположен недалеко от места, где родился Захран Хашим, которого считают основным организатором серии взрывов в столице и других городах островного государства.

Сообщается, что тренировочный лагерь замаскирован под ферму: там есть манговые деревья и курятник. Полицейские обнаружили дыры от пуль в стенах и компоненты, предположительно служившие для изготовления бомб. Владельцев земельного участка арестовали.

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21 апреля в Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Изначально сообщалось, что погибли более 360 человек, 520 ранены, однако позднее выяснилось, что жертв на самом деле на 100 человек меньше. На следующий день в Коломбо произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

ИГ («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за организацию терактов в Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

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