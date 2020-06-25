Арестованный за сбор жуков на Шри-Ланке пожаловался на бездействие России

Арестованный на Шри-Ланке за сбор жуков сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко и еще двое обвиняемых по делу остались без помощи российского посольства в судебном процессе. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на слова адвоката Игнатенко Георгия Сухова.

Защитник Игнатенко отметил, что накануне состоялось первое заседание, на 2 июля намечено продолжение процесса. Адвокат рассказал, что двоим фигурантам дела изменили меру пресечения, их отправили под стражу. При этом Александр находится в больнице, так как плохо себя чувствует из-за обострившейся в тюрьме язвы желудка.

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По словам Сухова, россиянам не предоставили переводчика, из-за чего им сложно понять суть обвинений. Кроме того, арестованные жалуются на бездействие российских дипломатов.

«Требуем от посольства помощи, но реальной помощи нет. То, что происходит, это страшно. Без помощи Российской Федерации обойтись невозможно», — подчеркнул адвокат. Он добавил, что всего у россиян насчитали 200 незаконно изъятых жуков. Сторона защиты считает, что подобные дела на Шри-Ланке не что иное, как налаженная система вымогательства денег с иностранцев.

12 мая стало известно, что Игнатенко посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке. Россиянин утверждает, что это произошло за его территорией, и никаких законов он не нарушил. При этом на острове запрещено поднимать с земли даже листья.

По словам Игнатенко, он нашел насекомых накануне на трассе и забыл выложить из кармана. Когда работники парка обнаружили жуков, у мужчины тут же отобрали телефоны, фотоаппараты и паспорт. Его вместе с другими россиянами заперли в изоляторе, не дав возможности позвонить родственникам или адвокату.

В номере Игнатенко в местном отеле обнаружили других животных, после чего провели суд. Затем арестованных отпустили на время под залог из-за эпидемии коронавирусной инфекции. С Игнатенко требуют выплатить штраф в 3 миллиона рублей, в противном случае россиянину может грозить 40 лет тюрьмы.

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