Назван новый лидер преступного мира после убийства главного вора Азербайджана

Вор в законе Мераб Джангвеладзе, известный как Сухумский — лидер сухумского воровского клана, остался единственным криминальным авторитетом, который может претендовать на лидерство в преступном мире. Об этом в пятницу, 21 августа, «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По мнению Гефтер, Мераба Сухумского можно назвать новым лидером преступного мира, поскольку он единственный, кто равен по влиянию убитому 19 августа главному вору в законе Азербайджана Надиру Салифову (Гули). Редактор «Прайм Крайм» также отметила, что смерть Гули — это результат мафиозных войн, и после нее «многие выдохнули с облегчением».

Материалы по теме Волк в законе Главарь мафии Азербайджана стал самым опасным вором. Его не могут поймать Последний дон Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел

«Думаю, что самой большой неожиданностью [убийство] стало для самого Гули. Многое предрекали ему именно такой финал, но не думали, что развязка наступит так скоро. Гули знал своих врагов, но откуда придет смерть, не узнал. Сам приблизил к себе своего убийцу, и его застрелили в затылок», — рассказала Гефтер.

Ранее правоохранительные органы Турции несколько раз предотвращали покушение на Гули, но в этот раз, как отмечает собеседница «Ленты.ру», этого не произошло, поскольку «подготовка к этому преступлению была не такой заметной». Однако убийца вора в законе — Хаган Зейналов (Хан Бакинский) — был задержан практически сразу.

Кто является заказчиком преступления, неизвестно. Ранее СМИ связывали убийство Гули с расправой над его главным оппонентом: киллеры расстреляли вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского) в Стамбуле четыре года назад.

«Главными врагами Гули были братья Ровшана, которые поклялись свершить за него кровную месть. Но смерть Гули была в интересах многих», — говорит Гефтер. По ее мнению, на данный момент непонятна и дальнейшая судьба клана главного вора в законе Азербайджана.

«Клану Гули не привыкать терять вожаков. Они уже пережили и смерть Аслана Усояна (Деда Хасана), и "отставку" Гелы Кардавы (Гелы Гальского). Вопрос в том, что реально собой представляла "империя Гули " и кто ее унаследует», — резюмирует собеседница «Ленты.ру».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru