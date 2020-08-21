Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Россияне смогут регистрировать автомобили и другие транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на сайте правительства.

Цель постановления — упростить процедуру государственной регистрации и сэкономить время владельцам транспорта. В процедуре будут участвовать сотрудники МВД прямо на территории МФЦ, но они будут работать с заявителями только на этапе осмотра транспортных средств — принимать заявления и выдавать документы будут сотрудники центров.

В документе уточняется, что услугой можно будет воспользоваться только в МФЦ с нужной инфраструктурой, разрешающей обслуживание автомобилистов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России начали действовать новые правила для водителей. Они касаются импорта праворульных машин и регистрации тюнингованных автомобилей. Также заработают новые правила выдачи разрешений на изменение конструкции автомобилей.