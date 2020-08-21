Страдавшая в юности из-за внешности девушка стала моделью и разбогатела

Британка, которая в подростковом возрасте стеснялась своей внешности, преобразилась благодаря занятиям спортом, стала моделью и разбогатела. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

31-летняя Рокси Салливан (Roxy Sullivan) из Кардиффа призналась, что в юности она страдала из-за проблемной кожи и чрезмерной худобы. Кроме того, она никогда не пользовалась косметикой и почти ни с кем не общалась. Однако в 18 лет девушка прочла книгу про саморазвитие, которая, по ее словам, помогла ей стать другим человеком «как умственно, так и физически».

Помимо этого, британка начала самостоятельно тренироваться по видео на YouTube и увлеклась спортом. Со временем она обрела атлетичное телосложение и уверенность в себе, стала квалифицированным персональным фитнес-тренером и начала сниматься в бикини. Новое увлечение стало основным источником ее дохода.

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«У меня были прыщи, и я никогда не красилась, потому что моему отцу это не нравилось», — отметила Салливан, добавив, что теперь редко выходит из дома без идеальной прически и макияжа.

В январе девушка со сколиозом стала моделью несмотря на диагноз. Речь идет о 22-летней Яслен Селементе, которая во время учебы в школе чувствовала себя неуверенно из-за критики со стороны сверстников. После успешного лечения спины девушка создала аккаунт в Instagram и получила предложение от маленького бренда купальников принять участие в фотосессии. Позже страница Селементе начала набирать популярность.