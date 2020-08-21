В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора университета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен быть лишен звания почетного профессора Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Об этом говорится в обращении студентов, выпускников и ряда преподавателей вуза, которое было опубликовано на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность».

В тексте говорится, что репрессивная политика белорусского лидера «несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению ученого совета МГУ удостоен в 1996 году». «Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей альма-матер. Мы призываем ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос», — отмечается в обращении.

В университете пока не прокомментировали появление обращения. Член ученого совета МГУ, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии Сергей Алдошин заявил РИА Новости, что ему ничего об этом не известно. Он добавил, что ближайшее заседание ученого совета состоится 28 августа.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, согласно официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Демонстрации жестко разгонялись с помощью спецсредств.