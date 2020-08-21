Спецназ освободил россиянку из плена после ее селфи с ножом у горла

В Омске освободившийся из заключения мужчина захватил в заложники бывшую жену, которую спас из плена спецназ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росвардии.

В ночь на 21 августа в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее невестка отправила ей селфи с ножом у горла. Приехавшие на вызов правоохранители установили, что в жилом доме по улице 22 Апреля мужчина удерживает в квартире 52-летнюю хозяйку. Сотрудники спецотряда быстрого реагирования (СОБР) освободили заложницу, а злоумышленника задержали.

Предварительно установлено, что мужчина приехал в гости к своей бывшей жене, напился и стал вести себя агрессивно. В ходе бытового конфликта он схватил нож и приставил его к горлу женщины. Он запретил ей покидать квартиру, но ей удалось сделать фотографию и отправить свекрови, которая и вызвала полицию.

По данным управления Следственного комитета России по Омской области, задержанный — неоднократно судимый 45-летний житель Омска. Он освободился из мест лишения свободы 10 августа 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Решается вопрос о его аресте.

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