В Японии чиновника уволили из-за наличия высшего образования

В мэрии японского города Кобе чиновника уволили из-за наличия высшего образования. Об этом пишет Asahi Shimbun.

48-летний мужчина работал в бюро гидротехнических сооружений с 1996 года. Поводом для увольнения стало то, что он скрыл свое высшее образование — вакансия была предназначена только для выпускников средней школы. Правда вскрылась после появления анонимного доноса в марте этого года.

В свое оправдание чиновник заявил, что не думал, что наличие диплома могло стать препятствием для получения должности. В 2006 году в Кобе прошла чистка сотрудников за ложные данные в резюме, тогда мужчина не воспользовался правом «легализоваться» и подтвердил, что высшим образованием не обладает.

13 мая сообщалось, что Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей военнослужащего, который четверть века обманывал флот с поддельным дипломом. Российский моряк с 1994 по 2019 год получил надбавки к зарплате за два очередных воинских звания и должность.