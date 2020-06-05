Силовые структуры
 
Последние новости
В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт
Депутат Госдумы заразился коронаирусом
В московском метро заметили пассажира с презервативами на руках 
Спрогнозирована дата открытия Крыма для туристов
Трое российских тяжелоатлетов попались на допинге
Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных фитнес-тренеров
В Германии раскритиковали аргументы США против «Северного потока-2»
Российскую ЧВК заметили после поражения армии Хафтара
Мужчина с когтями Росомахи угрожал расправой людям в Нью-Йорке
Новости партнеров

Майор российской полиции 17 лет работал по поддельному диплому

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

В Краснодарском крае командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых 17 лет работал по поддельному диплому. Об этом в пятницу, 5 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что весной 2020 года в регионе проводилась назначенная прокуратурой служебная проверка, в рамках которой проверили документацию и дипломы сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что диплом майора из отдела полиции по Павловскому району является поддельным. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка или оборот государственных документов»).

13 мая сообщалось, что Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей военнослужащего, который четверть века обманывал флот с поддельным дипломом. Российский моряк с 1994 по 2019 год получил надбавки к зарплате за два очередных воинских звания и должность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский моряк четверть века обманывал флот с поддельным дипломом
Россиянин купил диплом и стал заведующим больницей
Фельдшер взял в долг у пациенток, купил диплом, сбежал и стал главврачом
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 4 июня

«В полиции США немало тех, кто хочет убивать»

Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США
16:51Сегодня

Над российской школьницей дважды надругались из-за халатности полицейского

16:26Сегодня

Раскрыты задачи для нового главного следователя российской полиции

14:56Сегодня

Лжемедики обманули россиян на 100 миллионов рублей

Силовые структуры00:0129 мая

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

Российская школьница стала секс-рабыней маньяка. Она рассказала, как жила в его бункере
14:49Сегодня

Убивших инвалида российских подростков обязали выплатить пять миллионов рублей

12:15Сегодня

В Москве задержаны 50 нарушителей самоизоляции за вечеринку с мефедроном

11:22Сегодня

Россиянина привязали к батарее и пытали из-за партии медицинских масок

Силовые структуры00:0226 мая

«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»

Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
10:41Сегодня

Арестован глава отдела Минпромторга по делу о взятках за военные поставки

09:35Сегодня

Сотрудники ФСБ задержали вора в законе Леху Иркутского

06:25Сегодня

Боец Росгвардии объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Россия
Виктор«Никому я не обязан, никаким начальникам»
Коронавирус вынудил россиян покинуть города. Они нашли себя в деревне и не хотят возвращаться
«Многим приходится тяжко»
Как российский подросток с ВИЧ помогал россиянам спастись от коронавируса
Станислав Усков и Владимир Дубцов«Почему я ношу темные очки? Потому что я крутой»
Как слепые россияне меняют свою жизнь в эпоху YouTube и соцсетей
Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Что нужно знать россиянам?
Все материалы
Мир
Мадрид и Барселона решили открыть рестораны
ВОЗ призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени
Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Эрдоган приготовился превратить собор Святой Софии в мечеть
И вспыхнет пламя
После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Владелец «Норникеля» взял все расходы по устранению аварии на себя
Климатическое оружие
Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус
Россиянам попросили вернуть корпоративы
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
В Белоруссии назвали сроки поставок нефти из США
Место встречи добрых дел
«Сбербанк Вместе» запустил социальный проект к Дню защиты детей
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
Все материалы
Силовые структуры
Арестован глава отдела Минпромторга по делу о взятках за военные поставки
«В полиции США немало тех, кто хочет убивать»
Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США
Сотрудники ФСБ задержали вора в законе Леху Иркутского
Боец Росгвардии объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские моряки рассказали об убийствах на судах в пандемию коронавируса
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
Российская школьница стала секс-рабыней маньяка. Она рассказала, как жила в его бункере
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто происхождение загадочного кратера в Сибири
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
Обнаружено самое гигантское и древнее сооружение майя
Все материалы
Спорт
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Названа выделенная Мэйуэзером сумма на похороны Джорджа Флойда
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Невеста Панарина описала страшную картину беспорядков в США
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Фетисов рассказал об игре в хоккей с Путиным и решил поставить на коньки Трампа
Все материалы
Культура
Солист «Иванушек» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске
Сергей Шнуров«И стало ясно, кто дурак»
Как политики и знаменитости оскорбляют Шнурова в стихах
Названы самые популярные песни про карантин
Гори, гори ясно
Расизм, копы, беспредел: 10 фильмов, которые объясняют протесты в США
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии увеличилось втрое
Дали мяч
Как сериал про Майкла Джордана стал самым популярным документальным кино в истории?
Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская ведущая умерла в 52 года
«Нужно его к Малахову привести и на всю страну показать»
Российские дети устраивают травлю в сети и сами становятся ее жертвами. Как с этим бороться?
В российской соцсети раскрыли эмоции при просмотре фото из отпуска
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров
«Люди просто боятся»
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи о коронавирусе, вреде 5G и чипировании Биллом Гейтсом
Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко рассмеялась
Все материалы
Ценности
Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Парень с голубым тату на все тело раскрыл причины своего выбора
Кайли Дженнер отреагировала на лишение статуса самой молодой миллиардерши в мире
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Дмитрий Песков отпустил бороду
Все материалы
Путешествия
Глава российской авиакомпании назвал сроки возобновления полетов за границу
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию
«Я была похоронена заживо»
Туристка в одиночку отправилась в горы и чуть не погибла в снежной буре. Как ей удалось выжить?
Объяснена польза пандемии коронавируса для туристов
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты главные покупки готовящихся к отпуску при пандемии россиян
Все материалы
Из жизни
Восемь новорожденных заразились опасной бактерией из средневекового чуда
Принц Уильям попросил принца Гарри вернуться домой
Женщина сбросила 76 килограммов и раскрыла действенный способ похудения
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
Сын отправил матери селфи за считанные минуты до смерти
Другие правила
Люди по всему миру вышли на улицу после изоляции и попали в новую реальность. Как она выглядит?
Все материалы
Россиянам отменят штрафы за езду по выделенным полосам
25 автомобилей-бестселлеров России
Самые продаваемые новые машины мая 2020 года
«Запорожец» с 55-летней историей продают в США за 1,2 миллиона рублей
Автомобили, которых вы не ожидали от Alfa Romeo
Военный внедорожник, купе с V10 от Dodge Viper и другие ренегаты с эмблемой Alfa Romeo
На Ford Transit стали ставить коробку передач от Mustang
Викторина о тяжёлом люксе
Угадайте, что стоит дороже — автомобиль или не автомобиль
Показан самый дешевый в мире электромобиль
Все материалы
Дом
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки
Россиянка отсудила квартиру после 20 лет пребывания в психбольнице
Продавцам жилья в Москве предрекли разочарование в посткарантинной реальности
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
​Пластиковые отходы получат особый международный статус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Российские власти приготовились обсуждать предложения по поддержке легпрома
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Росавиация приготовилась рассматривать заявки аэропортов на получение субсидий
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российский бизнес получил кредиты по новой программе на 54 миллиарда рублей
Все материалы