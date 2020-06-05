Майор российской полиции 17 лет работал по поддельному диплому

В Краснодарском крае командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых 17 лет работал по поддельному диплому. Об этом в пятницу, 5 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что весной 2020 года в регионе проводилась назначенная прокуратурой служебная проверка, в рамках которой проверили документацию и дипломы сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что диплом майора из отдела полиции по Павловскому району является поддельным. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка или оборот государственных документов»).

13 мая сообщалось, что Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей военнослужащего, который четверть века обманывал флот с поддельным дипломом. Российский моряк с 1994 по 2019 год получил надбавки к зарплате за два очередных воинских звания и должность.

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